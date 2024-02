Nowy likwidator w Radiu Poznań. Co dalej z rozgłośnią? "Nastąpią zmiany personalne"

9 lutego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Radia Poznań S.A w osobie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjęło uchwałę o mianowaniu nowego likwidatora, którym został Piotr Michalak.

Absolwent poznańskiego UAM może pochwalić się ponad 25-letnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami prawa handlowego.

- Wpisanie do KRS potwierdza, że nowy likwidator jest osobą, która będzie miała decydujący wpływ na funkcjonowanie Radia Poznań zamiast prezesa. Uważam, że jest to element zmian w mediach publicznych, a co za tym idzie nastąpią zmiany personalne, tak jak to miało miejsce w przypadku TVP Poznań