"Obalajmy krążące mity o zespole Downa". Stowarzyszenie Na Tak działa już ponad 30 lat

"Chcemy przegonić stereotypowe myślenie i postrzeganie osób niepełnosprawnych przedmiotowo" - mówi Dorota Borowska. O życiu osób z zespołem Downa i działalności obejmującego ich opieką Stowarzyszenia Na Tak rozmawiamy z jego dyrektorką.

Dlaczego warto mówić o problemach osób z zespołem Downa? Problemem podstawowym jest zbyt mała wiedza w społeczeństwie co to jest zespół Downa. Nadal pojawiają się głosy, że to choroba, nadal padają pytania czy da się to wyleczyć… Ten brak faktycznej wiedzy powoduje, że otoczenie zamyka się na kontakt z osobami z zespołem Downa. To jeden z ważnych czynników wpływający na relacje międzyludzkie, na kontakty, budowanie ich. Trudniej jest funkcjonować w społeczeństwie, jeśli ono nie rozumie z czym się zmaga osoba z zespołem Downa i unika jej. Dlatego warto mówić o tym z czym borykają się te osoby- by zmienić i wpłynąć na postawę członków naszego społeczeństwa. Obalajmy krążące mity o zespole Downa.

Jakie działania podejmuje Stowarzyszenie? Stowarzyszenie Na Tak już od ponad 30 lat działa w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa, na każdym etapie życia. Realizujemy to poprzez zapewnienia dostępności naszym podopiecznym do zajęć adekwatnych do wieku podopiecznego, jego zainteresowań i jego potrzeb. W okresie obowiązkowej edukacji umożliwiamy to w Przedszkolu Orzeszek i Szkole Zakątek, kolejny etap to Warsztaty Terapii Zajęciowej Przylesie i Krzemień, których zadaniem jest proponowanie rozwojowych, wymagających i wartościowych zajęć po zakończonym etapie edukacji oraz Zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy. W sytuacjach trudnych istnieje Dom Krótkiego Pobytu PORANEK. W pozostałych naszych placówkach, tj. w Poradni Jaskółka, znajdą wsparcie od najmłodszych lat po dorosłość. Galeria Tak rozwija zainteresowanie sztuką i pomaga skoncentrować się na tworzeniu własnych prac. Posiadamy tez Agencję pracy wspomaganej BIZON, która towarzyszy w etapie poszukiwania pracy i przygotowuje naszych podopiecznych do tej ważnej decyzji. Zapewniamy dostęp do wiedzy poprzez nasz portal PION, który przybliża problemy nie tylko osób z niepełnosprawnością. Staramy się jako Stowarzyszenie wypełnić lukę systemową w której nieco zapomniano o dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - a przecież potrzebują ciągłych bodźców by nie zmarnować tego co osiągnięto w okresie edukacji.

Stowarzyszenie wspomaga też rodziców podopiecznych i działa wśród społeczeństwa... W tym wszystkim nie zapominamy o najbliższym otoczeniu o rodzicach i opiekunach, wspieramy ich w codziennych trudach sprawowania opieki tej codziennej i w dążeniu do samodzielności. Rodzice i opiekunowie mogą korzystać z opieki wytchnieniowej, która ma na celu dać odpocząć i nabrać sił do dalszej pracy z podopiecznymi.

Jak właściwie radzą sobie rodzice osób z zespołem Downa? Rodzice osób z zespołem Downa to zdeterminowani ludzie. Zawsze gotowi do walki o lepsze jutro swoich dzieci - często już dorosłych dzieci. Pokonują przeszkody, rozwiązują problemy i działają. W tej wieloletniej walce często zapominają o sobie. Należy zwrócić uwagę na to, że polski system opieki obejmuje swoim działaniem rodziców osób z niepełnosprawnością w zakresie minimalnym. Brakuje dostępu do usług mających na celu odciążyć w codziennych trudach rodziców. Zdecydowanie potrzeba więcej miejsc oferujących opiekę wytchnieniową całodobową- dajmy możliwość rodzicom odpocząć, zadbać o najważniejsze sprawy jakim niewątpliwie jest zdrowie, czy zająć się sprawami urzędowymi, czy osobistymi itd. zaopiekujmy się ich podopiecznymi. Zaoferujmy im „odrobinę czasu dla siebie" - każdemu rodzicowi czy opiekunowi.

Co mają na celu działania i inicjatywy organizacji? Zależy nam by społeczeństwo nie dostrzegało naszych podopiecznych tylko i wyłącznie przez pryzmat niepełnosprawności, ale żeby każdy członek lokalnej społeczności dostrzegł ich charyzmę, otwartość, radość. Krótko mówiąc chcemy przegonić stereotypowe myślenie i postrzeganie osób niepełnosprawnych przedmiotowo. Dbamy o to by każda osoba niepełnosprawnością była traktowana podmiotowo. Z jakimi jeszcze problemami zmagają się te osoby? Problemów jest cała lista, staramy się by chociaż kilka tych problemów zminimalizować i ustawić na ostatnich pozycjach listy. Oczywiście nasze działania nie są w stanie tych problemów wyeliminować, ale próbujemy je zminimalizować. Nadal większość przedsiębiorców nie dostrzega potencjału jaki drzemie w osobach z niepełnosprawnością. Problemy niestety tworzą katalog otwarty zmieniają się wraz z zachodzącymi zmianami w ich życiu, dorastanie, dojrzewanie, dorosłość każdy z tych etapów generuje dodatkowe problemy ponad te podstawowe.

