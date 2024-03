Obornik pod urzędem gminy w Tarnowie Podgórnym. Wiemy, kto stoi za incydentem. Wójt gminy komentuje zajście

– Spotkałem się z organizatorami zaplanowanego na dziś protestu rolniczego. Przedstawiłem powody braku zgody na przeprowadzenie protestów w zgłoszonej formie, w tym argumenty mieszkańców i przedsiębiorców. Wyjaśniłem także, że adresatem postulatów rolniczych powinien być rząd i jego służby, m.in. wojewoda, gdyż to oni – a nie samorządy lokalne – odpowiadają za kształtowanie polityki rolnej. Umówiliśmy się, że w przypadku kolejnych protestów, o ile zostaną one odpowiednio wcześniej zgłoszone, to usiądziemy do wspólnego stołu i o nich porozmawiamy