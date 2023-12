Obóz krwawej zemsty: IPN i Głos Wielkopolski przypominają o tragicznych dziejach Fortu VII, pierwszego obozu koncentracyjnego

Pamiętajmy, że w Forcie VII zbrodni nie dokonywali prymitywni, niewykształceni ludzie: oprawcami i inicjatorami zabijania w tak okrutny sposób, że nie można o nich spokojnie mówić, byli funkcjonariusze hitlerowskiego reżimu, którzy byli zdyscyplinowani, na swój sposób wykształceni, wychowani w kręgu europejskiej kultury – a mimo to, tu w Poznaniu rozwijali najbardziej zbrodnicze instynkty. Co więcej – tu właśnie uczono przyszłych oprawców z innych załóg obozów koncentracyjnych, by skierowani do miejsc docelowych, wiedzieli jak zadawać cierpienie i zabijać bezbronnych i umęczonych ludzi. Zamordowano tu co najmniej kilka tysięcy ludzi, a zdecydowaną większość z około 40 tysięcy więźniów, wywieziono stąd na rozstrzelanie lub na pewną śmierć do innych obozów koncentracyjnych.

Dziś cele, dziedziniec i schody śmierci poznańskiego obiektu fortecznego, który nie przydał się wojsku ani w 1918, w 1939, ani w 1945 roku, lecz znalazł zastosowanie od 10 października 1939 roku jako obóz koncentracyjny, pogrążone są w ciszy. W niej przechodzą tu wycieczki ludzi, którzy chcą być świadomi tego, do czego może doprowadzić okrutna ludzka natura. I którzy chcą wiedzieć, gdzie była pierwsza komora gazowa w obozach koncentracyjnych, gdzie zawieszonym nogami do góry związanym więźniom rozbijano głowy, albo dlaczego na stromym gzymsie nad wejściem na dziedziniec, tuż przy schodach śmierci ulokowano krzyż. W uświadomieniu tej prawdy pomaga dokument IPN i „Głosu Wielkopolskiego”. Zapraszamy do zapoznania się z nim.