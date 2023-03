Obrońca Lecha Poznań nie chce wracać do Rosji. Jest otwarty na propozycje Kolejorza

Potwierdził to zresztą sam Tomasz Rząsa w wywiadzie dla portalu meczyki.pl:

- Filip jest u nas bardzo zadowolony. Sam podkreślał zresztą, że podoba mu się Poznań. My natomiast jesteśmy szczęśliwi z jego umiejętności i funkcjonowania w grupie. Jeśli zależałoby to tylko od zawodnika, to ten kontrakt nowy byłby podpisany. Lecz sytuacja polityczna, która dotyka nas wszystkich, jest taka, a nie inna. Czekamy na bieg wydarzeń, jak się to potoczy w kolejnych miesiącach