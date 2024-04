Lech Poznań wyszarpał cenne zwycięstwo. Kolejorz pokonał Pogoń Szczecin 1:0 i cały czas liczy się w walce o mistrzostwo

Niedzielne spotkanie Lecha Poznań z Pogonią Szczecin było bardzo istotne dla Kolejorza. By nie powiedzieć, że był to najważniejszy mecz w 2024 roku. Spotkanie to dałoby lechitom oraz ich kibicom wiele odpowiedzi, co do dalszej części sezonu, a może i kolejnych miesięcy. Porażka spowodowałaby, że Niebiesko-Biali skomplikowaliby sobie drogę do europejskich pucharów. Wygrana lub remis pozwoliłaby wskoczyć poznaniakom na "pudło".

W składzie zgodnie ze wcześniejszymi przewidywaniami nie znalazł się Ali Gholizadeh. Irańczyk z powodu urazu kolana musiał pauzować w spotkaniu z Portowcami i nie jest wykluczone, że sezon się dla niego skończył. W starciu nie zobaczyliśmy również Filipa Marchwińskiego, który z powodu choroby musiał pauzować. Do składu natomiast powrócił Jesper Karlstroem oraz Afonso Sousa, dla którego był to pierwszy występ w 2024 roku.