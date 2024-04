Śląsk Wrocław - Warta Poznań 2:1. Exposito katem Zielonych. Zwycięski gol w doliczonym czasie gry

Wydawało się więc, że podopieczni Dawida Szulczka mając "nóż" na gardle", będą we Wrocławiu zdeterminowani i postarają się wysoko zawiesić poprzeczkę gospodarzom. Tymczasem po w miarę obiecującym początku, gdy Mezghrani wygrał pojedynek na prawej stronie i wrzucił w pole karne, nic ciekawego do przerwy Warta nie pokazała.

Śląsk przystępował do starcia w Wartą po serii trzech spotkań bez wygranej. Mimo tego miał szansę zmniejszyć stratę do liderującej w tabeli PKO Ekstraklasy Jagiellonii Białystok do jednego punktu.

Śląsk szybko przejął inicjatywę, przeprowadzał coraz groźniejsze akcje, a goście dostosowali się do roli statystów. Najpierw Patryk Klimala minimalnie spóźnił się do podania Exposito, a w 26 min. gospodarzy na prowadzenie wyprowadził Nahuel Leiva. Zbyt krótko wybił piłkę Marton Eppel, strzelca nie zdążył zablokować Kupczak, a już kutiozalne było zachowanie solidnego zazwyczaj Dawida Szymonowicza, który...uchylił się przed piłką.

Bilans pierwszej odsłony jest najlepszym komentarzem, do tego co grali Zieloni na stadionie Śląska. Zero strzałów, przy pięciu ze strony gospodarzy. Wrocławianie nie grali wielkiego meczu, ale na tak słabą i bezproduktywną Wartę w zupełności to wystarczało.