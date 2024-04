Trener Lecha Poznań ostro reaguje na zarzuty. "To są bzdury. Piszą je frustraci"

Po tym pojedynku w środku tygodnia w przestrzeni medialnej pojawiły się pogłoski o fatalnej atmosferze wśród drużyny, chamskich odzywkach trenera Lecha Poznań do piłkarzy. Konkluzja jest taka, że szkoleniowiec poznaniaków miał stracić szatnię wśród swoich podopiecznych.

Do tych informacji odniósł się sam zainteresowany podczas konferencji prasowej poprzedzającej niedzielne spotkanie Kolejorza z Pogonią Szczecin, które zaplanowano na niedzielę, na godzinę 15 na Enea Stadionie przy Bułgarskiej w Poznaniu.

- Kiedy zespół nie wygrywa, szuka się czegoś, aby zaczepić. Jeśli ktoś nie rozumie piłki, najczęściej czepia się o dwie rzeczy. Albo o przygotowanie fizyczne, albo o niesnaski w szatni. Uważam, że jest to kłamliwe. Osoba, która to pisze, może publicznie podać mnie do sądu. Ale lepiej zapytać piłkarzy. Ja nie widzę niesnasek. Mimo że presja jest większa, to atmosfera jest cały czas taka sama. Wygramy dwa mecze, to ci, co pisali nieprawdę, znowu się schowają. Nie zauważyłem, aby było coś innego. Szczególnie gdy ktoś w moje usta wkłada niecenzuralne słowa. Nawet nie wiem, jak po angielsku jest "baran". To jest jakaś bzdura