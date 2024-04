Kibice piszą list otwarty do zarządu Lecha Poznań

Sytuacja w Lechu Poznań jest bardzo, ale to bardzo napięta. Poznaniacy z każdą kolejką sami wypisują się z walki o mistrzostwo Polski, a być może wypiszą się zaraz z europejskich pucharów. O tym, jak źle się dzieje w klubie, napisało Stowarzyszenie Kibiców Lecha Poznań na Facebooku. Członkowie wystosowali list otwarty do zarządu Kolejorza. Napisali w nim, że z niepokojem obserwują co dzieje się w drużynie w ostatnich tygodniach, mając nadzieję na poprawę sytuacji.