III liga: Noteć Czarnków remisuje z wiceliderem, a Sokół Kleczew przegrywa u siebie z beniaminkiem

Sokół Kleczew przegrywa z beniaminkiem

Podopieczni trenera Łukasza Cichosa doznali pierwszej porażki w rundzie wiosennej, ulegając Wikędowi Luzino 1:2. Brak punktów w tym starciu może być zaskakujący, ponieważ Wikęd do tej pory nie wygrał żadnego wyjazdowego spotkania i jest pretendentem do spadku. Warto jednak zaznaczyć, że Sokół Kleczew przystępował do tej rywalizacji osłabiony. W zespole nadal brakuje kilku podstawowych zawodników, a na domiar złego za żółte kartki musiał pauzować podstawowy obrońca - Michał Zimmer.

Już w 15. minucie spotkania to goście wyszli na prowadzenie. Wikęd przeprowadził akcję środkiem boiska, po której piłka dotarła na lewą flankę do Kamila Machałka. 19-letni napastnik zdecydował się na uderzenie i Eryk Mirus musiał wyciągać piłkę z siatki. Po szybko straconej bramce, Sokół wziął się za odrabianie strat. Podopieczni trenera Łukasza Cichosa przebywali częściej na połowie rywala i tworzyli sytuacje bramkowe.