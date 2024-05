Od piątku do niedzieli Maltę opanują kajakarze. Puchar Świata to ważny test dla wszystkich reprezentacji przed igrzyskami w Paryżu

Jak co roku kalendarz największych światowych regat ujmuje Poznań jako gospodarza jednej z imprez. Stolica Wielkopolski od wielu lat gości uczestników Pucharu Świata i nie inaczej będzie w tym tygodniu. Na poznańskiej Malcie spotkają się najlepsi kajakarze i kanadyjkarze globu z 37 federacji i reprezentacji Międzynarodowej Federacji Kajakowej (ICF). Już teraz jest pewne, że w Wielkopolsce zobaczymy m.in. pięciokrotną mistrzynię olimpijską Nowozelandkę Lisę Carrington czy wielu innych medalistów MŚ i ME.

– Starty w naszym kraju to zawsze powód do radości, tym bardziej że z bliska mogą nas oglądać rodziny czy znajomi. Jesteśmy już po pierwszym PŚ w Szeged i wiemy, na co nas stać. Rywalizacja we własnym kraju jest bardzo motywująca, a więc będziemy chcieli zapewnić polskim kibicom świetne widowisko – zapewnia Jakub Stepun, który na początku maja w Szeged wywalczył wraz z Przemysławem Korsakiem (Silvant Elbląg) przepustkę w K2 500 metrów na igrzyska olimpijskie w Paryżu.

O miejsce w składzie olimpijskim do Francji walczą natomiast kajakarki. Trener Tomasz Kryk będzie mógł zabrać do Francji maksymalnie sześć zawodniczek. W Poznaniu każda z „Atomówek” będzie chciała udowodnić swoją wartość i bardzo możliwe, że w Poznaniu doczekamy się świetnych wyników. Przed rokiem nasza reprezentacja zdobyła łącznie dwanaście medali, w tym sześć złotych. Dwa razy na najwyższym stopniu podium – w K2 200 metrów i K2 500 metrów – stawały Martyna Klatt (AZS AWF Poznań) i Helena Wiśniewska (Zawisza Bydgoszcz), które tym razem wystąpią w konkurencji K4 500 metrów, w drugiej z polskich czwórek. Nie będą więc miały okazji zrehabilitować się za podwójny falstart w K2 500 m na PŚ w Szegedzie.