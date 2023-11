Ogień strawił wszystko! Spłonęło mieszkanie chorej pani Róży. Wnuczka Wielkopolanki apeluje o pomoc

Pani Róża Bubacz to 73-letnia emerytka z Gniezna. Do niedawna mieszkała w skromnym miejskim mieszkaniu przy ul. Łaskiego. Mimo postępujących chorób, radziła sobie. Do czasu. 1 listopada zamiast dumać nad bliskimi, którzy odeszli, w jej mieszkaniu pojawił się ogień! Walczyło z nim wiele zastępów strażackich. Mimo ich przeogromnych starań, mieszkanie doszczętnie spłonęło i jedyne, do czego się nadaje, to generalny remont.

– 1 listopada 2023 doszło do nieszczęśliwego wypadku, podczas którego babcia straciła cały dorobek życia! Nie wiadomo, dlaczego wybuchł pożar. Babcia pamięta tylko goniący ją ogień i ludzi, którzy pomogli się jej wydostać. Pożar strawił znaczną część mieszkania, pozbawiając ją dachu nad głową

– napisała na portalu siepomaga.pl wnuczka pani Róży.

