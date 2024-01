- Już od nastoletnich lat zawsze odczuwałam niesamowity ból podczas miesiączki. Do tego dochodziły nawet wymioty, nie byłam w stanie chodzić, nie przychodziłam w tym czasie do szkoły. Najgorzej zrobiło się jednak później, gdy miałam już 20 lat - zaczyna swoją historię Wiktoria Bentkowska z Poznania.

Poznanianka choruje na endometriozę, chorobę, która dotyka średnio co dziesiątej Polki. Do endometriozy dochodzi gdy część błony śluzowej macicy powstaje w miejscach poza jamą macicy, czyli w miejscach, gdzie w ogóle nie powinno jej być, takich jak jajniki, odbyt, ale też jelito, płuca czy nawet oko.

- Nagle, z dnia na dzień niesamowicie zaczął boleć mnie brzuch. Ten ból utrzymywał się przez miesiąc. Wtedy praktycznie codziennie chodziłam do lekarza. Ale jedyną diagnozą, jaką wtedy usłyszałam było jelito drażliwe. Dostałam na to tabletki, ale one oczywiście wcale nie pomogły.

Co gorsze, te pozamaciczne ogniska endometrium podczas miesiączki reagują dokładnie tak samo, jak błona śluzowa wewnątrz macicy czyli zaczynają się złuszczać, prowadząc tym samym do wielu stanów zapalnych.

- Później bóle zaczęły się jeszcze bardziej nasilać, doszło do tego, że nie mogłam nic zjeść, ani nawet napić się wody, bo po chwili wszystko zwracałam. W takim stanie pojechałam na SOR. Co prawda najpierw dzwoniłam po karetkę, ale nikt nie chciał jej do mnie wysłać, więc mój chłopak zniósł mnie z czwartego piętra w kamienicy na plecach i wsadził mnie do taksówki. Na SOR-ze wykonano mi badania. Okazało się, że znaleziono troszeczkę płynu i stwierdzono zapalenie otrzewnej. Mimo takiej diagnozy odesłano mnie do domu - mówi Wiktoria.

- Nie było tam nikogo z Poznania, więc umówiłam się do specjalisty w Warszawie. Tam dopiero została mi postawiona diagnoza. Stwierdzono, że mamy do czynienia z endometriozą. Ale to nie był koniec przygód.

Podstępna choroba

- Około 50 proc. lokalizacji endometriozy następuje w obrębie samego mięśnia macicy. Dodatkowym miejscem występowania są jajniki. Stanowi to około 30 proc. lokalizacji. Powstałe guzy niszczą strukturę jajnika, zapobiegając możliwości prawidłowej owulacji, przez co komórki mają mniejszy potencjał zapładniający. Pozostała lokalizacja obejmuje między innymi jajowody, pochwę, narządy w obrębie miednicy mniejszej, czyli pęcherz moczowy, czy odbytnice. Ale istnieją również odległe lokalizacje, które dotyczą prawie 10 proc. endometriozy, jak np. płuca czy jelito - wyjaśnia prof. Maciej Wilczak, dyrektor Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego w Poznaniu.

- Głównie chodzi o to, żeby skrócić tę ścieżkę diagnostyczną w zakresie rozpoznania tego schorzenia, ponieważ każdy kolejny miesiąc zwłoki nasila te problemy i dokuczliwe objawy. Dzieje się tak, ponieważ tzw. implant, czyli miejsce, w którym powstaje nieprawidłowe endometrium, reaguje na hormony w czasie złuszczania błony śluzowej dokładnie tak samo, jak błona śluzowa macicy. Powoduje to, że powstaje odczyn zapalny, który nasila się co miesiąc. Ponadto, jak się okazuje, w okolicy implantów mamy do czynienia ze zwiększeniem się liczby tzw. włókien nerwowych typu C, które odpowiedzialne są za dolegliwości bólowe.

Sama diagnoza, to wciąż za mało

- Mimo postawionej już diagnozy i tak wielokrotnie spotkałam się z ignorancją lekarzy. Oni często nie biorą pod uwagę tej choroby. Po wizycie u specjalisty w Warszawie, chciałam znaleźć kogoś w Poznaniu, do kogo mogłabym się zgłaszać w razie jakichś niepokojących objawów albo po prostu po receptę, żeby nie jeździć cały czas do stolicy. Ale w wielu gabinetach usłyszałam, że coś sobie coś wymyślam. Nawet gdy ponownie trafiałam z silnymi bólami na SOR tego samego szpitala, w którym przeszłam operację jelita, znów odsyłano mnie do domu i zbagatelizowano diagnozę wystawioną przez lekarza z Warszawy. Mówiono, że to nie to, że pewnie zjadłam coś ostrego, albo że „mam o siebie dbać” - wspomina Wiktoria.

Również sam prof. Wilczak przyznaje, że ścieżka diagnostyczna trwa zbyt długo. Co więcej, jak mówi, diagnostyka to jedno, a leczenie, to druga sprawa.