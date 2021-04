Osiem sekcji zwłok po aferze z brakiem tlenu w szpitalu tymczasowym na MTP. Prokuratura wciąż nie zna przyczyny zgonów, czeka na opinie ZMS

Zakrzepica zagrożeniem życia dla chorych z COVID-19. Kto jest narażony na skutki zaburzeń krzepnięcia wywołanych przez koronawirusa?

Jednym z najgroźniejszych powikłań COVID-19 jest powstawanie skrzepów krwi, które prowadzą do niewydolności naczyń krwionośnych lub całych narządów, znacząco wpływając na ryzyko zgonu. U chorych najczęściej dochodzi do rozwoju zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej, rzadziej zdarzają się natomiast zakrzepy w tętnicach. Sprawdź, jak często dochodzi do takich powikłań oraz kto znajduje się w grupie osób najbardziej narażonych na choroby zakrzepowo-zatorowej, jeżeli dojdzie u niego do infekcji koronawirusem SARS-CoV-2.