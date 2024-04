Ostatnie dni na składanie PIT-ów! Czy można złożyć deklarację podatkową po 30 kwietnia 2024 r.? Karol Pomeranek

Ustawowy termin składania deklaracji upływa 30 kwietnia gov.pl

Tylko do końca kwietnia składać można zeznania podatkowe za ubiegły rok. Sprawdzamy, co się stanie, jeśli przegapimy ten termin, co tracimy nie rozliczając się w ustawowym terminie i do kiedy musimy zapłacić podatek. A do kiedy zwróci nam go skarbówka.