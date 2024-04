Oto 10 pomysłów na wiosenną wycieczkę po Wielkopolsce. Szukasz pomysłu na weekend? Sprawdź nasze propozycje!

10 pomysłów na wiosenną wycieczkę w Wielkopolskę

Czwarta edycja certyfikacji Atrakcji Turystycznych Powiatu Poznańskiego dobiegła końca. Tym razem wyróżnienie uzyskało 47 obiektów. To idealne miejsca do zwiedzania! W naszej galerii przedstawiamy…

Ale przyzamkowe i przypałacowe parki to nie jedyne nasze propozycje na wiosenne weekendy. Poszperaliśmy głębiej, odkurzyliśmy nieco zapomniane atrakcje z dala od najczęściej uczęszczanych szlaków.

Ilu z Was było wcześniej w jednym z najstarszych wielkopolskich klasztorów, w Lubiniu między Kościanem a Gostyniem? Ilu z Was odwiedziło pałac w Ciążeniu, umiejscowiony podobnie jak Rogalin nad szeroką doliną Warty chronioną Nadwarciańskim Parkiem Krajobrazowym? Ilu z Was zwiedziło zamek królewski w Rydzynie koło Leszna, największy w Wielkopolsce? Ilu gościło w Drawieńskim Parku Narodowym na północno-zachodnim krańcu Wielkopolski? Ilu z Was widziało pola tulipanów w Chrzypsku Wielkim w pobliżu Sierakowa?