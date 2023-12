Oto Artur z "Rolnik szuka żony 10" - tak wygląda gospodarstwo gwiazdy programu TVP 1. Zobaczcie zdjęcia! [5.12.2023 r.]

- Od kilku lat gospodarstwo Artura odnosi sukcesy w powiecie i zdobywa nagrody, a on sam podkreśla, że jest bardzo ambitnym i odważnym mężczyzną. Artur nie boi się wyzwań i jasno precyzuje swoje oczekiwania, a kobieta, której szuka, powinna być gotowa, by przeprowadzić się do niego. Cechy, które są dla niego istotne, to inteligencja, pewność siebie i świadomość swojej wartości - mówiła przed dziesiątą edycją programu "Rolnik szuka żony" Marta Manowska.