Oto emerytury nauczycieli po waloryzacji w 2024 roku. Mamy wyliczenia

Nauczyciele nie należą do najlepiej opłacanych zawodów w naszym kraju. Ma się to jednak zmienić. Już od stycznia nauczyciele dostają 30% podwyżki, jednak dodatkowe pieniądze trafią do nich dopiero w marcu lub kwietniu, Wtedy też otrzymają pierwsze nowe wypłaty po podwyżce.

To jednak nie koniec walki o lepsza płace dla nauczycieli. W kolejnym roku Związek Nauczycielstwa Polskiego chce aby uzależnić pensje belfrów od średniej krajowej, co zapewni nauczycielom stałe podwyżki i zapobiegnie sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia, czyli zrównanie pensji nauczycieli do najniższej krajowej.

Przeczytaj: Podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku. Kiedy pieniądze trafią na ich konta?

Emerytury nauczycieli podobnie jak w innych zawodach uzależnione są od kwoty, jaką emeryt uzbiera na swoim koncie emerytalnym. To na tej podstawie wyliczana jest emerytura, która jest dla każdego indywidualna, a na jej wysokość ma wpływ cała nasza zawodowa kariera.