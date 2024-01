Oto Galeria Malta w Poznaniu tuż przed zamknięciem. Świeciła pustkami, a kiedyś przyciągała tłumy. Jak wyglądała w środku? Sprawdź!

Galeria Malta w Poznaniu

Kiedyś kultowe centrum, dzisiaj Galeria Malta świeci pustkami

Galeria Malta od kilku lat staje się cieniem centrum handlowego sprzed lat. Budowa większej i nowocześniejszej Posnanii w 2016 roku spowodowała odpływ wielu klientów. Od samego początku eksperci wskazywali, że może to być zagrożenie dla Malty, która powstała zaledwie kilka lat wcześniej, jedynie 200 metrów bliżej Jeziora Maltańskiego.

Powoli zaczęły zamykać się kolejne sklepy, by ostatecznie pozostało tam jedynie działające kino. W ciągu dnia można tam spotkać zaledwie kilka osób. Puste wnętrza z zamkniętymi lokalami przypominają miejsce jak z horroru lub postapokaliptycznego filmu .

Będzie wyburzona

Rozbiórka opuszczonej galerii może zostać rozpoczęta jeszcze w tym roku. Przedstawiciele właściciela nie przekazują szczegółowych informacji co do samego przebiegu rozbiórki, jak i przyszłego przeznaczenia tego terenu. Oprócz budynku galerii rozebrany zostanie także przylegający do niej parking wielopoziomowy. Jak przekazało Radio Poznań, w tym miejscu ma powstać nowe osiedle mieszkaniowe wraz z hotelem.