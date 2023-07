Oto park Sołacki kilkadziesiąt lat temu. Tak kiedyś wyglądało to popularne miejsce w Poznaniu!

Park Sołacki w Poznaniu: historia

Prace ziemne rozpoczęły się od nieznacznego wyregulowania biegu Bogdanki poprzez założenie sztucznego jeziora i osuszenia części podmokłych łąk. Budowa została jednak przerwana z powodu ostrej zimy na przełomie 1908 i 1909 roku. Dokończenie i zagospodarowanie terenu potrwało do 1911 roku.

Budowa parku rozpoczęła się w 1908 roku i potrwała do 1911 roku. Jego projekt wykonał ówczesny niemiecki dyrektor Ogrodów Miejskich w Poznaniu Hermann Kube. Na jego realizację przeznaczono 128 tysięcy marek.

W okresie międzywojennym organizowano na jego terenie liczne koncerty, dancingi, festyny, przedstawienia teatralne czy kiermasze.

Podczas II wojny światowej na teren parku wstęp miała jedynie niemiecka ludność miasta Poznania. A sama jego nazwa została zmieniona na Kuhndorfpark, czyli w tłumaczeniu na język polski Park Niestachowski. Stało się to m.in. na skutek niechęci okupantów hitlerowskich do wcześniej używanej nazwy Solatsch Park będącej jedynie zniemczonym zapisem polskiego Sołacza. Tuż po zakończeniu wojny do 1956 roku park nosił imię Józefa Stalina.