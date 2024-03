Oto Karol Wapniarski. Ma 21 lat, zna siedem języków i zrobił licencjat w 277 dni. "Czasem wołają za nim - geniusz"

22 marca "Życie Uniwersyteckie" opublikowało wywiad ze studentem. Przeprowadził go Krzysztof Smura.

- Studia te dają swobodę działania i pozwalają się doskonalić. Mogę przetestować samego siebie, jeśli chodzi o zdolności organizacyjne, wybierać przedmioty, zaliczać je, uczyć się tego, co w danym momencie jest mi potrzebne do rozwoju naukowego i personalnego. Przez całe studia nie uczyłem się chyba niczego, czego bym nie chciał. Jako kierunek wiodący wybrałem filozofię ze względu na to, że uważam ją za podstawę wykształcenia. Wybierając te studia, nie miałem skonkretyzowanego planu, by robić karierę naukową