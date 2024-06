Oto liczby, które najrzadziej padają w losowaniach Lotto

Wygrana w grach liczbowych to nie taka łatwa sprawa. Z matematycznych wyliczeń wynika, że prawdopodobieństwo wygrania w Eurojackpot wynosi 1 do 95 344 200, a w Lotto - 1 do 13 983 816.

Totalizator Sportowy udostępnia kilka gier liczbowych, w których można wygrać duże pieniądze. Im wyższe wygrane tym droższy kupon, ale i jest mniejsza szansa na wygraną. Wysyłając kupon wierzymy jednak, że tym razem może to do nas uśmiechnie się szczęście.

Wygrane przekraczające kwotę 2280 złotych można odebrać wyłącznie w jednym z 17 oddziałów Totalizatora Sportowego. Co ważne, na zgłoszenie się po wygraną mamy zazwyczaj 60 dni. Po tym terminie możliwe jest złożenie reklamacji, co pozwala na wydłużenie czasu na odbiór nagrody. Mimo to, ostateczny termin na odebranie wygranej to 6 miesięcy. Po tym czasie pieniądze przepadają bezpowrotnie.