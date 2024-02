Oto lista wycofanych leków w 2024 roku. Takie decyzje wydał GIF OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Główny Inspektorat Farmaceutyczny ma za zadanie czuwać nad bezpieczeństwem i zdrowiem pacjentów między innymi w kontekście produktów leczniczych. To właśnie GIF wycofuje leki, co do których jest podejrzenie o nieprawidłowościach jakościowych lub informacyjnych. Zobaczcie, jakie leki wycofano w 2024 roku.