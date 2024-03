Oto najbardziej wartościowi piłkarze PKO Ekstraklasy. Prestiżowy ranking zdominowali gracze dwóch klubów!

Oto najbardziej wartościowi piłkarze PKO Ekstraklasy. Dominują dwa kluby!

Nastroje w Lechu Poznań potrafią zmieniać się jak w kalejdoskopie. Raz potrafi być fantastycznie, by za moment kibice wyrazili swoje niezadowolenie w stronę włodarzy Kolejorza. Poznańscy fani ponownie tracą cierpliwość do właścicieli Lecha oraz do dyrektora sportowego Tomasza Rząsy. Powoli rozpoczyna się ze strony sympatyków wielkie rozliczanie za transfery, które zostały przeprowadzone w letnim okienku transferowym. Miało być wielkie "wow", a jak na razie jest wielka klapa. Postanowiliśmy sprawdzić transfery Lecha Poznań z ostatnich 5 lat. Kto dał drużynie sporo, a kto jest zupełnym niewypałem?