Oto najpopularniejsze ulgi podatkowe w 2024 roku. Na tych ulgach zyskamy najwięcej

Od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 roku osoby fizyczne będą mogły rozliczyć się z urzędem skarbowym. Można zrobić to na dwa sposoby formą tradycyjną w urzędzie lub online. Ta druga forma daje nam nie tylko możliwość szybkiego rozliczania bez wychodzenia z domu.

Zwrot pieniędzy w przypadku rozliczenia online trwa maksymalnie do 45 dni, formą tradycyjną do 90 dni. Zwroty kwot do 5 tys. złotych otrzymamy dużo szybciej nawet w ciągu kilku lub kilkunastu dni. Na szybszy zwrot mogą liczyć też osoby, które posiadają Kartę dużej rodziny.