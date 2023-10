Oto nowoczesna rezydencja ambasadora Niderlandów w Polsce. Wygląda cudownie. Zobaczcie zdjęcia!

- Typowy niderlandzki dom musi mieć i ma okna, dużo okien, bo okna to naturalne światło. W typowym niderlandzkim domu nie ma zasłon, a jeśli są, to na pewno odsłonięte. Chodzi o światło, ale ja to definiuję szerzej - jesteśmy otwarci, jesteśmy transparentni. Taka przenośnia: każdy może do każdego zajrzeć przez okno - tłumaczyła Daphne Bergsma, ambasador Królestwa Niderlandów w Polsce.