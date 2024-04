Oto nowy burmistrz Śremu. Grzegorz Wiśniewski w drugiej rundzie wyborów samorządowych 2024 pokonał Adama Lewandowskiego

Wybory samorządowe 2024. Wyniki wyborów na burmistrza Śremu

Wyniki wyborów do rady miasta Śrem

Wybory do rady miejskiej wygrał komitet Adama Lewandowskiego, który zdobył 5349 głosy (35,19 proc.) i 8 mandatów. Komitet Grzegorza Wiśniewskiego uzyskał drugi wynik - 4373 głosy (28,77 proc.), co przyniosło mu 8 mandatów. Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 3076 głosów (20,24 proc.) i 4 mandaty. Jeden mandat trafił do Trzeciej Drogi (1715 głosów, 11,28 proc.).