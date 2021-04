Otwarcie przedszkoli i żłobków. Najmłodsze dzieci wróciły do nauki stacjonarnej. Tylko jedna placówka w Wielkopolsce pracuje hybrydowo

Zgodnie z wytycznymi rządu rodzice, tak jak było to do tej pory, nie mogą wchodzić na teren przedszkola. Dozwolone jest odprowadzenie dziecka pod drzwi placówki, tam odbierze je nauczyciel, który zaprowadzi dziecko do szatni, rozbierze i wspólnie pójdą do sali lekcyjnej.

Czytaj więcej: Dzieci wracają do żłobków i przedszkoli. Dyrektorzy placówek liczą na odpowiedzialność rodziców i domagają się szczepień

- Nasi nauczyciele z entuzjazmem przyjęli wiadomość o powrocie do nauki stacjonarnej. Chcą uczyć i pracować z dziećmi. Bardzo liczymy na odpowiedzialność rodziców. Mamy nadzieję, że nie będą przyprowadzać do przedszkola dzieci z objawami infekcji. My z naszej strony zrobimy wszystko by zapewnić im bezpieczeństwo. Wdrażamy wytyczne sanitarne, mamy duże zapasy płynu do dezynfekcji - mówiła Beata Korbanek, dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5.