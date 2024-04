Jak tłumaczy Wojciech Kądziołka z biura prasowego grupy InPost, to rozwiązanie dla osób, którym podczas kontroli bezpieczeństwa służby lotnicze zakwestionują określony przedmiot.

- Przedmiot, który zostanie zakwestionowany podczas kontroli bezpieczeństwa, należy umieścić w worku strunowym i odpowiednio okleić. Następnie pasażer w przygotowanym do tego miejscu będzie mógł zapakować przedmiot w karton o odpowiednim wymiarze i umieścić go w skrytce urządzenia Paczkomat(R). Przesyłkę nadaje się przez aplikację InPost Mobile. Paczkomat(R) na lotnisku umożliwia wysyłkę krajową do innego urządzenia InPost lub kurierem pod wskazany adres. Po umieszczeniu przesyłki w urządzeniu, pasażer będzie mógł przejść kontrolę bezpieczeństwa.