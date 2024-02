Paczkomat niezgody w Poznaniu. Czy urzędnicy przejmują się protestami mieszkańców?

Co trzeba zrobić, by postawić paczkomat w Poznaniu?

W lutym 2023 roku media w całej Polsce informowały, że w centrum Poznania działały paczkomaty bez wymaganych pozwoleń w strefie ochrony konserwatorskiej. W rezultacie konserwator nakazał demontaż 58 z nich, spośród których 43 należały do firmy InPost, a pozostałe do Allegro. Oprócz tego spółki zostały ukarane finansowo. InPost miał zapłacić ponad 107 tysięcy złotych, a Allegro 37,5 tysiąca na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków.

Niektóre paczkomaty wróciły na swoje miejsca

Czy wszystkie paczkomaty wrócą na swoje miejsca? Łukasz Kubiak z ZKZL odpowiada: to również zależy od mieszkańców.

- Aby zgodnie z przepisami zlokalizować paczkomat, należy uzyskać konieczne uzgodnienia, m.in. z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu, z gestorami infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym paczkomatem albo w przypadku ponadnormatywnego zbliżenia paczkomatu do istniejącej sieci

Jakie inne wymagania musi spełniać? Powinien mieć prawidłowo przewidzianą obsługę komunikacyjną, w tym miejsce parkingowe dla obsługi urządzenia. Paczkomat nie może m.in. zastawiać dojść do budynku oraz dróg pożarowych, przesłaniać okien oraz przewodów wentylacyjnych.

Boje z paczkomatami. Czy urzędnicy przejmują się protestami mieszkańców?

Na początku roku pisaliśmy, że rodzina Marciniaków z Umultowa zmaga się z problemem paczkomatu, który stał naprzeciwko ich domu. Jedno urządzenie zostało już w tym miejscu usunięte - znajdowało się na przyłączu gazowym, co jest nielegalne. InPost jednak przymierzał się do postawienia kolejnego, a miał on stanąć jeszcze bliżej. Rodzina wielokrotnie prosiła urzędników o interwencję - bezskutecznie.