Palce lizać! Oto 15 najlepszych restauracji w Poznaniu. Wygrały w plebiscycie popularnego bloga MyTuJemy. Mamy ranking!

Plebiscyt MyTuJemy 2023. Wybrano 15 najlepszych restauracji w Poznaniu

W plebiscycie MyTuJemy oddano łącznie 5543 głosów. Nominowane były 82 restauracje z Poznania. Głosowanie w plebiscycie trwało od 28 grudnia 2023 do 21 stycznia 2024 roku. Edycja 2023 przechodzi do historii jako najpopularniejszy plebiscyt MyTuJemy.

Restauracje, które zostały nominowane w plebiscycie to wynik rozmów blogerów z czytelnikami, ich zgłoszeń i ostatecznej selekcji w jurorskim składzie – Madzix i Mateo (autorzy bloga). Każdy internauta mógł oddać 3 głosy w plebiscycie.

Wiecie co cieszy nas najbardziej? Większość Waszych wyborów pokrywa się z naszymi! Uwielbiamy te miejsca, bywamy tam często i gęsto. Podobnie z innymi miejscówkami z listy. Po raz kolejny wychodzi na to, że nadajemy na podobnych falach!

- tak blogerzy z MyTuJemy skomentowali wyniki plebiscytu.

Czytaj także: Magda Gessler odmieniła kolejną restaurację w Poznaniu. Pomylone Gary to teraz Bistro Pyr pyr pyr. Oto ceny i menu po Kuchennych rewolucjach

Kim są blogerzy z MyTuJemy?

MyTuJemy to przyjacielski duet z Poznania tworzony przez Magdę i Mateusza. To wielbiciele dobrego jedzenia, estetycznych fotografii i inspirujących historii, a także nieustanni poszukiwacze nowych i interesujących miejsc na kulinarnej mapie Poznania i nie tylko. Zawodowo Magda i Mateusz to specjaliści social media, szkoleniowcy, twórcy contentu, absolwenci UEP oraz WSB, a także wykładowcy na UAM w Poznaniu. Są współtwórcami wielu kulinarnych wydarzeń. Ich poczynania można obserwować na Instagramie – @MYTUJEMY, fanpage’u MYTUJEMY na facebooku oraz na stronie mytujemy.pl.