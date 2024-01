Paweł Fajdek na mistrzowskiej konferencji w AZS: "W Poznaniu byłem 6 lat, ale traktuję to jako nowy rozdział życia, a nie powrót"

34-letni młociarz zna Poznań prawie jak własną kieszeń, bo w latach 2010-2016 trenował pod okiem nieżyjącego Czesława Cybulskiego. Już wówczas niektórzy liczyli na to, że brązowy medalista igrzysk w Tokio stanie się zawodnikiem miejscowego AZS.

– Mimo że mieszkałem tutaj przez 6 lat, to nie traktuję tego jako powrotu, tylko jako nowy rozdział życia. Zależy nam wspólnie z trenerem Szymonem na jak najlepszych warunkach przygotowań do igrzysk w Paryżu. Chcieliśmy znaleźć w strefie komfortu i stworzyć sobie optymalne warunki do budowania rekordowej formy. Wiem, że konkurencja w męskim młocie jest mocna i to też ta krajowa, bo Wojciech Nowicki to bardzo poważny konkurent, ale jestem przekonany, że jak będzie zdrowie, to będą też wyniki – przyznał doświadczony młociarz.