Paweł Fajdek znów będzie trenował w Poznaniu! Tym razem pięciokrotny mistrz świata w rzucie młotem przywdzieje jednak barwy AZS Poznań!

Dotychczas Fajdek reprezentował od trzech lat barwy AZS AWF Katowice, a jeszcze wcześniej przez 12 lat wspomnianego klubu z Zamościa. O jego pozyskaniu przez AZS mówiło się już przed laty, kiedy szlifował swoje umiejętności pod okiem nieżyjącego Czesława Cybulskiego. Do "transferu" jednak nie doszło, bo klub z ul. Noskowskiego nie miał wtedy argumentów finansowych, a po jakimś czasie też motywacji do przekonania Fajdka do pozostania w Poznaniu, bo sam zawodnik rozstał się z legendarnym trenerem.

Teraz nasz młociarz znów ma trenera z Poznania i widocznie wystarczającą motywację, by podpisać umowę z AZS Poznań. Dla klubu i miasta to dobra wiadomość zwłaszcza na kilka miesięcy przed igrzyskami w Paryżu. Wiadomo, że Fajdek będzie w normalnej dyspozycji jednym z kandydatów do olimpijskiego podium. Utytułowany zawodnik wciąż myśli o złocie na najważniejszej imprezie czterolecia i kto wie, czy imprezy w stolicy Francji nie będzie jedną z ostatnich lub może nawet ostatnią okazją do zrealizowania najważniejszego marzenia w życiu sportowca.