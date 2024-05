Paznokcie maj 2024: pastelowe paznokcie. Dodaj swoim dłoniom świeżości [02.05.2024] OPRAC.: Adrianna Jackowiak

Pastelowe manicure to więcej niż tylko modny trend w świecie mody. Odpowiednio dobrany pastelowy odcień na paznokciach może być wyrazem indywidualności, subtelności i elegancji. Pastelowe kolory są ponadczasowe i mogą pasować do każdej okazji, od codziennych spotkań po wyjątkowe wydarzenia. INSTAGRAM/ _by_shelley Zobacz galerię (11 zdjęć)

Pastelowe paznokcie to klasyka, która nigdy nie wychodzi z mody. W sezonie 2024 wracają one na salony piękności z nowymi, świeżymi propozycjami, które zachwycają delikatnością i subtelnością. Czy chcesz wiedzieć, jakie są najmodniejsze propozycje pastelowych trendów na ten rok? Zapraszamy do galerii zdjęć! Zainspiruj się i odśwież swój manicure!