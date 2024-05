Paznokcie wiosna 2024 - tak pomaluj paznokcie w maj. Zobacz wyjątkowe inspiracje! [07.05.2024] OPRAC.: Adrianna Jackowiak

Wiosna to doskonały czas na odświeżenie swojego manicure. Niezależnie od tego, czy preferujesz delikatne pastele, kwiatowe motywy czy geometryczne wzory, w kwietniu możesz pozwolić sobie na kreatywność i eksperymentować z różnymi stylami. Ważne, abyś czuła się komfortowo i pewnie w swoim nowym manicure! INSTAGRAM/polakierowana_klaudia.gagracz i nailland.pl Zobacz galerię (20 zdjęć)

Te paznokcie są hitem w na wiosnę! Jak pomalować paznokcie w maju? Wiosna to czas ożywienia, a także okazja do zmiany wizerunku. Jednym z najłatwiejszych sposobów na odświeżenie swojego wyglądu jest zadbanie o paznokcie. W maju, gdy natura budzi się do życia, warto postawić na kolorowe i wiosenne wzory. Oto kilka propozycji, które będą hitem tego sezonu!