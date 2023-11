Piękna akcja poznańskiej fundacji. “Paczka dla niemowlaczka”

- Jako pracownik humanitarny, w roku 2019 pomagałam siostrom Pasterzankom pracującym w Republice Środkowoafrykańskiej (szpital w Ngaundaye) w wydawaniu mleka zastępczego. To, co zobaczyłam i przeżyłam, zostanie ze mną do końca życia - opowiada Justyna Janiec-Palczewska prezeska fundacji Redemptoris Missio.