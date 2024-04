Piękne życzenia imieninowe 2024. Wybierz coś na imieniny. Zaskocz bliskich i pokaż, że pamiętasz [ŻYCZENIA, WIERSZYKI, SMS]

Odwagi i sił, by porywać się na cele i zmiany, które z pozoru wydają się trudne, a później wprost wymarzone, realizacji planów i nowych marzeń i kolejnych natchnień - jak fal, które pchają statek do przodu.

marzeń (żeby się spełniały)

przyjaciół (żeby pamiętali)

życia (żeby było kolorowe)

miłości (żeby przyszła)

szczęścia (żeby nie opuszczało)

okularów (żeby były różowe)

wakacji (by mogły trwać wiecznie)!

***

Z bukietem róż nie mogę przyjść,

by złożyć Ci życzenia,

lecz w słowach tych wyrażam myśl,

niech spełnią się Twe marzenia.

By to o czym marzysz, Ci się spełniło

a to co kochasz, by Twoje było…

***

Wszystkiego dziś Ci życzę

co dobre, szczęśliwe i miłe.

Co budzi uśmiech i spokój

i ciszą napełnia chwile!

***

Rozsądku w życiu, umiaru w piciu.

Dobrego zdrowia, pieniędzy mrowia.

Ciągłej radości, szczęścia w miłości.

Wspaniałej pracy, wysokiej płacy.

Pomysłów wielu, dojścia do celu.

Rekordów bicia i 100 lat życia.

Życzę Ci dnia imienin tak miłego

jak tylko miłym być może ten dzień -

spędzony w otoczeniu pełnym miłości,

przyjaciół i rodziny.

***

Przy dzisiejszym dniu radości

Który Twym imieniem słynie

Życzę i niech Ci w obfitości

100 lat życia w szczęściu płynie

Wszystkie najczulsze wyrazy

Wiosna na Ziemi i w niebie

Morza i gór krajobrazy

Wszystko to… dla Ciebie

***

Z okazji imienin, życzę Ci tego,

co się szczęściem zowie,

wszystkiego najlepszego,

o czym głowa pomyśli a czego dusza zapragnie,

krótko mówiąc – wszystkiego po troszku!

***

W dniu Twych imienin, w dniu Twego święta,

serce mi bije, serce pamięta,

niech więc życzenia lecą listownie,

bo nie mam szansy przekazać słownie,

niech lecą prędko do swego celu,

niech będą pierwsze wśród życzeń wielu.

***

Ile gwiazd w niebie?

Ile robaków w glebie?

Ile samochodów jeździ po świecie

Ile słodyczy w roku zje przeciętne dziecię?

Tyle kwiatów całusów życzeń i słodyczy

w dniu twych imienin... Tobie życzy...