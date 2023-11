Pierwsze operacje zmniejszenia żołądka w szpitalu im. J. Strusia. To szansa dla otyłych poznaniaków

Jak szacuje poznański magistrat, pod opieką każdego wielkopolskiego lekarza rodzinnego jest ok. 100 osób z otyłością. Dla pewnej części z nich nie ma innego ratunku niż operacja bariatryczna - czyli rękawowa resekcja żołądka.

- Kierujemy się m.in. BMI, czyli stosunkiem masy ciała do wzrostu. Do operacji kwalifikują się do niej pacjenci z BMI powyżej 40. Ale najnowsze zalecenia mówią już o wykonywaniu operacji u osób z BMI powyżej 35 i dodatkowymi powikłaniami takimi jak cukrzyca czy choroby kardiologiczne