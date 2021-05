Pierwsze zwycięstwo żużlowców PSŻ Spechouse Poznań. Skorpiony pokonały na Golęcinie Stal Rzeszów 56:34

Robert Lewandowski: Zapytałem piłkarzy Augsburga czy wolą przegrać 0:8, niż żebym to ja strzelił gola

Euro 2020. Dziś powołani reprezentanci Polski zjawili się w Opalenicy, by rozpocząć przygotowania do turnieju. Po godzinie czternastej w znakomitym humorze przyjechał Robert Lewandowski. Kapitan przed pierwszym treningiem wziął udział w konferencji prasowej. Obecni na sali dziennikarze przywitali go burzą oklasków po pobiciu rekordu Gerda Muellera i zdobyciu Złotego Buta.