Pierwszy mecz żużlowców PSŻ Spechouse w tym roku w Poznaniu. "Skorpiony" w derbach podejmują Kolejarza Rawicz. Dwa wyjazdy Fogo Unii

Lech Poznań: Karlo Muhar wraca z wypożyczenia do tureckiego Kayserisporu. Czy Kolejorz potrzebuje takiego zawodnika?

Maciej Skorża podczas konferencji prasowej przed meczem z Górnikiem Zabrze wspomniał, że chciałby w letnim okresie przygotowawczym sprawdzić tych piłkarzy, którzy do końca obecnych rozgrywek przebywają na wypożyczeniach w innych klubach. Wśród nich jest m.in. Karlo Muhar, który zimą trafił do Kayserisporu występującego w Süper Lig. Turcy mają opcję wykupu zawodnika, ale prawdopodobnie wróci on do Poznania.