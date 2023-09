Pierwszy set z przygodami, kolejne dwa pod pełną kontrolą. Magda Linette melduje się w kolejnej rundzie chińskiego turnieju

Poznanianka Magda Linette (AZS Poznań) pokonała Brytyjkę Jodie Burrage 6:7 (3:7), 6:0, 6:2 i awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju WTA250 w chińskim Kantonie (pula nagród wynosi 259 tys. dolarów). Polka - rozstawiona z numerem 1 - w kolejnym etapie rozgrywek zmierzy się ze zwyciężczynią pary Daria Saville - Anna-Lena Friedsam.

Magda Linette po nieudanych turniejach w Stanach Zjednoczonych (porażka w I rundzie turnieju San Diego, odpadnięcie w II rundzie US Open oraz zatrzymaniu się w I rundzie turnieju w Cincinatti), przeniosła się do Azji, a konkretnie do chińskiego Kantonu. Poznanianka w turnieju na twardych kortach została rozstawiona z numerem 1 (27. w rankingu WTA), a jej przeciwniczką była Jodie Burrage (91. w rankingu WTA). Poznanianka miała już okazję raz mierzyć się z Brytyjką i to jeszcze w tym roku. W czerwcowym turnieju na kortach trawiastych w Nottingham górą była zawodnicza z Wielkiej Brytanii, która uporała się z poznanianką w dwóch setach (7:5, 6:3). Zobacz też: Koszykarki Enea AZS Politechniki Poznań brały udział w turnieju z mocną obsadą. Powrót bez wygranej, za to z cennymi doświadczeniami

Faworytką wśród bukmacherów była Polka, jednak jej bardzo nierówna forma w tym sezonie niekoniecznie musiała przełożyć się na wydarzenia na korcie. Linette rozpoczęła poniedziałkowy pojedynek od przegranego serwisu. Następnie obie zawodniczki wygrywały swoje podania, a przy stanie 3:2 dla Brytyjki Polce w końcu udało się przełamać rywalkę. Do samego końca pierwszego seta tenisistki prowadziły bardzo wyrównany bój. Pod koniec jednak w grze poznanianki wkradło się sporo nerwowości oraz błędów, które skrzętnie wykorzystała urodzona w Londynie 24-latka. Polka była w defensywie i mimo że potrafiła doprowadzić do tiebreaka, to przegrała w nim 3:7.

Drugi set to absolutna metamorfoza zawodniczki z Poznania. Linette dała wygrać przeciwniczce zaledwie osiem punktów, wygrywając tę partię do zera.

O wszystkim decydował trzeci set. W nim także Polka nie dała złudzeń młodszej rywalce. Co prawda dała sobie wyrwać dwa gemy, to w pełni kontrolowała wydarzenia na korcie, wygrywając go 6:2 i zameldowała się w drugiej rundzie chińskiego turnieju.

W 1/8 finału 27. rakieta świata spotka z Australijką Daria Saville lub Niemką Anną-Leną Friedsam. To spotkanie zostało zaplanowane na wtorek (19 września) o godz. 9.30 polskiego czasu.

