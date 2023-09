Mocny przekaz Stowarzyszenia Kibiców Warty Poznań do zarządu po derbach z Lechem Poznań: "Jesteśmy wkur***ni"

Oświadczenie kibiców Warty: Jesteśmy wkur***ni"

Pełna treść oświadczenia Stowarzyszenia Kibiców Warty Poznań "Na Warcie":

Jesteśmy wkur***ni. Mówiliśmy - mecze w roli gospodarza na Bułgarskiej są bez sensu. Są także bezsensu w tym terminie, bo zamiast mówić, że Warta nie ma stadionu przed wyborami samorządowymi, wyborami parlamentarnymi, my oddajemy temat walkowerem, bo zarząd się połakomił na kilkadziesiąt tysięcy złotych. To skandal. Jesteśmy organizatorami meczu, ale operatorem sprzedającym bilety jest Lech. Pod stadionem do puszek zbierają środki wolontariusze Lecha. Kto na to pozwala? To jest oczywiste, że takie mecze tak się skończą i nie ma tu w ogóle żalu do Lecha, bo to jest ich stadion od ponad 40 lat. Inna kwestia jak miasto oddało za drobne zarządzanie tym stadionem. Zarządzie - skoro trener mówi od kilku meczów, a dzisiaj w wywiadzie pomeczowym to przyznał: TREMA NAS ZJADŁA NA TYM STADIONIE. A wcześniej sam mówił, że wielkość stadionu we wcześniejszym meczach plącze nogi piłkarzom, to dlaczego podejmujecie tak głupie decyzje, że ponownie gramy w roli gospodarza na Bułgarskiej? To 7. (!!!!) z rzędu przegrany mecz derbowy. Frajersko, przegraliśmy go już przed meczem - organizacyjnie. Fajnie, że będą pieniążki, szkoda, że nie będzie honoru. Parafrazując klasyka: jesteśmy frajerami i brawa dla Lecha. To właśnie w Grodzisku zremisowaliśmy w tym roku z mistrzem Polski i wygraliśmy z wicemistrzem. Nie rozumiemy. Czas na zmiany, może czas pomyśleć szerzej niż tabelka w excelu. Mamiliście nas, że miasto zgłosi w rozdaniu pieniędzy rządowych projekt stadionu dla Warty. Warunek: derby w Poznaniu. No to mieliśmy derby w Poznaniu, a projekt nie został zgłoszony, ograli nas, a Wy nas okłamaliście. Amatorka. Zastanówcie się, co nas czeka - brak perspektywy gry w Poznaniu, kolejne opinie, że sprzedajemy derby za kilkadziesiąt tysięcy złotych zysku. Kiedyś Lech wywiesił transparent: jesteśmy wkur***ni. DZISIAJ MY GŁOŚNO MÓWIMY: JESTEŚMY WKUR***NI. ZASTANÓWCIE SIĘ, CO WY ODPIER... ROBICIE!