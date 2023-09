Derby Poznania znów dla Lecha. Marchwiński i Dagerstal zapewnili wygraną 2:0

Mimo tych osłabień, Lech dysponował teoretycznie wystarczająco dobrym piłkarskim potencjałem, by wygrać derby. - Liczę, że tym meczem wrócimy na zwycięską ścieżkę - zapowiadał trener van den Brom, bo jego drużyna nie wygrała żadnego z ostatnich trzech meczów ligowych.

Obie drużyny nie mogły wystawić swoich najlepszych napastników - Lech Mikaela Ishaka, a Warta Adama Zrelaka. Szwed z porannej zbiórki został odesłany do domu, Słowak jak już informował na przedmeczowej konferencji trener Dawid Szulczek, doznał kontuzji. W składzie Kolejorza zabrakło Douglasa, Blazica, Kwekweskiriego oraz Anderssona. Lewy obrońca został tatą i przyjedzie do Poznania dopiero w poniedziałek.

Warta, która po powrocie do ekstraklasy przegrała sześć kolejnych pojedynków derbowych, też zamierzała wreszcie urwać punkty lokalnemu rywalowi, ale pierwsi zaatakowali lechici.

W 4 min. Marchwiński uderzył groźnie z dystansu, ale Grobelny wybił piłkę na róg. Kilkadziesiąt sekund później "Marchewa" popisał się efektownym strzałem z przewrotki, ale minimalnie chybił. W rewanżu Żurawski z woleja próbował zaskoczyć Mrozka, lecz piłka poszybowała wysoko w trybuny.

Wydawało się, że Kolejorz, który w ciągu ostatniego miesiąca rozegrał tylko jedno spotkanie, będzie "wygłodniały" gry i podyktuje szybkie tempo, ale okazało się, że animuszu podopiecznym van den Broma starczyło tylko na kilka minut. Lechici zaczęli powtarzać stare grzechy. Znów wolno rozgrywali piłkę, ich akcje były przewidywalne i stosunkowo łatwo przerywali je obrońcy Warty. Do 24 min. niewiele ciekawego działo się na murawie. Wtedy to z prawej strony dośrodkował Jesper Karlstroem, Jędrzej Grobelny zaliczył "pusty przelot", ale Velde z kilka metrów głową nie trafił do siatki.