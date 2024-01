Po wizycie na komisariacie trafił do szpitala. Policjanci zawieszeni, a sprawę bada prokuratura

Interwencja policjantów w Starym Mieście

Z nieznanych jak dotąd przyczyn policjanci postanowili zabrać mężczyznę na komisariat. Kilka godzin później ze złamanym nosem, pękniętymi kośćmi oczodołu i rozciętym łukiem brwiowym znalazł się on w karetce, która przewiozła go do szpitala.

Był na komisariacie, dwie godziny później wylądował w szpitalu. Co się stało?

Niestety, wersja mężczyzny nie pokrywa się z relacją policjantów. Ci z kolei twierdzą, że zabrali go na komisariat, by przeprowadzić z nim "rozmowę wychowawczą" na temat picia alkoholu, po czym wypuścili go do domu. Dopiero dwie godziny później, podczas patrolowania ulic, mieli znaleźć go z obrażeniami i wezwać do niego karetkę.

Problem w ustaleniu, która z wersji wydarzeń jest prawdziwa, stanowi fakt, że komisariat w Starym Mieście nie ma monitoringu. Co więcej, policjanci tego dnia nie mieli też na sobie kamer. Sprawę bada prokuratura w Koninie, a komendant policji w Koninie zdecydował o zawieszeniu funkcjonariuszy.