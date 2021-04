Podejrzany o spowodowanie wypadku w Kaliszu, w którym zginął 14-latek, był pod wpływem alkoholu i kokainy

Mateusz J., na co dzień właściciel szkoły nauki jazdy w Kaliszu jest podejrzany o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Do tragedii doszło 1 stycznia na ulicy Piłsudskiego w Kaliszu. Kierowca BMW doprowadził do czołowego zderzenia z volkswagenem, którym podróżowała czteroosobowa rodzina z powiatu ostrowskiego. W wyniku poniesionych obrażeń zginął 14-letni chłopak. Jego brat i rodzice zostali ranni. Zobacz więcej zdjęć ---->

AND