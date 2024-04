Są podejrzani o znęcanie się nad dwumiesięcznym dzieckiem. Bili je po głowie. Sąd rodzinny w Kępnie pozbawił ich praw rodzicielskich

Bili 2-miesięczne niemowlę. Sąd pozbawił ich praw do opieki

- Prowadzący śledztwo prokurator ustalił fakty, które przekazał do sądu rodzinnego. Na tej podstawie rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej nad córką

Rodzicom grożą wysokie kary więzienia

Miał spotykać się z matkami, by wykorzystywać ich dzieci. 32-latek z zarzutami

Podejrzani częściowo przyznali się do zarzucanych im czynów. Tłumaczyli, że ich zachowanie było spowodowane płaczem dziecka.

W śledztwie ustalono, że kobieta i jej partner wspólnie i w porozumieniu znęcali się nad swoim dzieckiem od 27 października do 30 grudnia 2023 r.

Po raz kolejny znęcanie nad dzieckiem odkryto w szpitalu

Sprawa ujrzała światło dzienne 30 grudnia 2023 roku. Tego dnia wieczorem nastolatka przywiozła do szpitala w Kępnie córkę. Stwierdzono pęknięcie czaszki. Lekarz zdecydował o przewiezieniu dziecka do szpitala w Ostrowie Wlkp., a stamtąd niemowlę przetransportowano karetką neonatologiczną do szpitala w Poznaniu na oddział neurochirurgiczny.