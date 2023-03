Pogoda na Wielkanoc w Poznaniu i Wielkopolsce. Czy czekają nas słoneczne święta?

Wielkanoc 2023 - pogoda w Poznaniu i w Wielkopolsce

Ciśnienie od soboty do poniedziałku będzie na mniej więcej podobnym poziomie i wyniesie od 1012 do 1018 hPa. Temperatura w nocy znacząco spadnie, ale nie poniżej zera. W niedzielę ma to być ok. 3 stopnie Celsjusza, a w Poniedziałek ok. 5.

W pozostałych miastach Wielkopolski prognozowana pogoda wygląda podobnie. Ma być dosyć ciepło, ale z przelotnymi opadami.