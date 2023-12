W pływaniu na basenach Teresa Zarzeczańska-Różańska zdobyła sześć tytułów mistrzyni Polski na dystansach 100 i 200 metrów stylem klasycznym. Mimo to nie pojechała nigdy na igrzyska olimpijskie w Meksyku i Monachium, bo zawsze w kluczowym momencie władze... nie wydawały jej paszportu.

30 sierpnia 1975 roku pokonała wpław trasę z angielskiego Dover do francuskiego Wissant w czasie 11 godzin i 10 minut, tym samym dokonując historycznego wyczynu pokonania wpław kanału La Manche. Zrobiła to jako pierwsza Polka i czwarta kobieta w historii. Osiągnięty przez nią czas do dziś jest rekordem, którego nie pobił żaden Polak.

Potem brała udział jako zawodniczka i trenerka w kolejnych wyprawach na kanał La Manche, a także w maratonach Kołobrzeg – Bornholm i na Zatoce Gdańskiej. Często ją można było też spotkać podczas wyścigów pływania długodystansowego w ramach Grand Prix Wielkopolski. Jej ulubioną imprezą były Zawody o Błękitną Wstęgę Jeziora Lednickiego.