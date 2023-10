Pół tysiąca nowych wiat przystankowych stoi już w Poznaniu. Są oszklone, w części też z zielonym dachem Grzegorz Okoński

Jacek Jaśkowiak i Tomasz Kobierski mówią, że nowe wiaty zastępują starsze modele na przystankach Robert Woźniak Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Pięćsetna wiata przystankowa, należąca do ujednoliconego modelu, wykonanego ze szkła i aluminium, stanęła w Poznaniu. Do końca tego roku dojdzie jeszcze dziesięć innych wiat. Na 24 wiatach tego modelu założono zielone dachy z roślinności, a 16 kolejnych otrzyma go w pierwszej połowie 2024 roku.