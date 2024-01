Policjanci wyciągnęli 62-latka z lodowatej wody we Wrześni. Temperatura ciała mężczyzny spadła do 29 st. C

Jak poinformował w środę oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji we Wrześni mł. asp. Adam Wojciński, do zdarzenia doszło w noworoczny poranek na ulicy Daszyńskiego we Wrześni, gdzie przepływa Wrześnica.

Wojciński wskazał, że policjanci z Rewiru Dzielnicowych otrzymali zgłoszenie o leżącej w wodzie osobie. Według zgłaszającego, mężczyzna miał się znajdować przy moście; z wody widoczna była jedynie jego głowa.